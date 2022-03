Portes du Soleil : Grosse ambiance au festival Rock The Pistes

L’événement, qui se joue sur le domaine skiable franco-suisse des Portes du Soleil, bat son plein. Reportage en vidéo lors du concert de 47Ter aux Lindarets (F).

Le festival a démarré en trombes aux Crosets (VS) dimanche 13 mars 2022 avec le concert de Trust. Trois jours plus tard, c’est 47Ter, qui nous avait confié se réjouir de ce live, qui a mis le feu sur les pistes de ski des Portes du Soleil. Près de 2000 personnes se sont réunies, chaussures de ski aux pieds, aux Lindarets (F), non loin d’Avoriaz, pour assister au concert du trio parisien de hip-hop.