C’est dans une ambiance de folie que les clients du Great Escape à Lausanne ont fêté leur dernière soirée au bar mardi soir. Quelques heures avant, le Canton de Vaud annonçait l’état de nécessité avec, comme mesures, la fermeture des cafés, des restaurants et des bars dès le lendemain. Raison de plus pour s’en donner à cœur joie.

Oui, sauf qu’entre la danse collé-serré et les masques parfois sous le nez ou souvent absents, les normes sanitaires élémentaires mises en place le 28 octobre par le Conseil fédéral n’étaient pas au rendez-vous. La Confédération avait été claire sur le sujet: masque obligatoire si les distances ne peuvent pas être respectées, taille des groupes limitée à quatre personnes par table et consommation de boissons et de repas uniquement assis.