Fribourg : Grosse amende pour avoir tiré en direction d’ados

Un retraité avait perdu son calme et avait fait usage de son fusil, l’automne dernier. Il vient d’écoper d’une sévère sanction.

La dispute entre un septuagénaire et une poignée d’ados, en septembre 2020 à Bossonnens (FR), aurait pu mal se terminer. Pour le retraité, elle s’est soldée par une sanction sévère: 18’000 francs de jours-amende avec sursis et 4000 francs d’amende, a rapporté «La Liberté». L’affaire s’était déroulée durant une fête au village. L’homme s’en était pris à des jeunes qui se trouvaient sur son terrain, lesquels l’avaient injurié en retour. La menace d’aller chercher son fusil n’ayant pas eu plus d’effet que les cris, l’homme s’est exécuté. À la vue de l’arme, les ados avaient alors déguerpi et l’homme avait tiré en l’air, mais dans leur direction, de la grenaille de caoutchouc.