Commerce : Grosse amende pour un pointeur laser acheté sur le Net

Habituée à faire des exposés dans ses séminaires, une étudiante de Fribourg voulait se procurer un pointeur laser de présentation. Trouvant ceux-ci trop chers dans les magasins, elle en a commandé un sur la plateforme de vente Amazon. Elle a payé le prix de 11,42 euros directement en ligne. Mais l’engin lui a finalement coûté beaucoup plus cher. Et il a été confisqué.

«J’ai reçu une lettre disant que le laser était en cours de contrôle auprès du Service de santé publique. Ce service a apparemment découvert que le pointeur laser n’était pas conforme à la loi suisse. Il était probablement trop puissant pour notre pays», explique la jeune femme de 25 ans. On lui a fait remarquer que le cas avait été transmis au Ministère public. «C’est alors qu’un policier fribourgeois m’a contactée et m’a demandé de venir au poste. Là, j’ai dû expliquer comment j’en étais arrivée à commander ce laser et quelles étaient mes intentions.» Résultat: elle a reçu une lettre indiquant qu’elle était coupable d’avoir introduit en Suisse un appareil interdit. «J’ai dû payer 100 francs d’amende et 255 francs de frais de procédure», explique l’étudiante.

«Des informations manquaient sur le site. C’est assez énervant», poursuit l’acheteuse. Elle aurait souhaité qu’on lui signale, au moment de la vente, que le laser était peut-être interdit dans certains pays. Elle ne va pas contester le jugement, car elle ne veut pas dépenser plus d’argent pour cette affaire. «À l’avenir, je ferai beaucoup plus attention à ce que je commande. Le mieux est d’acheter les produits sensibles directement dans le magasin. Comme il n’y avait aucune indication d’intensité dans la description, je ne me suis pas posé de questions à ce sujet. C’est pourquoi j’ai été si contrariée et surprise de me retrouver soudain dans une telle situation.»