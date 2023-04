Football: Grosse bourde de Kobel, le Bayern écrase Dortmund

Gregor Kobel cherchera très vite à oublier ce «Klassiker». IMAGO/Revierfoto

Pour la première de Thomas Tuchel sur le banc munichois, le Bayern a surclassé samedi le Borussia Dortmund (4-2), une démonstration à l’Allianz Arena qui permet aux Bavarois de reprendre les commandes du championnat. En tête de la Bundesliga avant cette 26e journée, Dortmund cède le fauteuil de leader au Bayern à huit matches de la fin de la saison. Les hommes de Thomas Tuchel comptent 55 points, deux de plus que le Borussia.

La saison du Borussia a peut-être tourné sur deux erreurs, l’une au pied, l’autre à la main de son gardien de but Gregor Kobel, de retour après avoir manqué tous les matches du mois de mars.

A la 13e minute, sur une ouverture de Dayot Upamecano pour Leroy Sané, Kobel a complètement manqué sa sortie laissant la balle rouler pour un but de 60 mètres, à 20% pour le défenseur central français, à 10% pour l’attaquant allemand, et à 70% pour le portier suisse. La ligue a d’ailleurs curieusement accordé le but à Kobel contre son camp.

Doublé pour Müller

Cinq minutes plus tard, sur un corner de Joshua Kimmich, Matthijs De Ligt s’est élevé au-dessus de Nico Schlotterbeck pour dévier vers Thomas Müller qui a poussé la balle dans le but de la cuisse droite. Et à la 23e minute, c’est sur un tir de Sané que Kobel a raté son arrêt, repoussant dans les pieds du capitaine munichois, qui n’en demandait pas autant pour inscrire son 25e but en Bundesliga.

En seconde période, Kingsley Coman a alourdi l’addition (50e). Les réductions du score par Emre Can sur penalty à la 72e et Donyell Malen (90e) ont permis à Dortmund de sauver l’honneur.

Le scenario a de quoi faire penser à celui de la saison 2018/19, quand le Borussia était arrivé en Bavière en avril 2019 avec deux points d’avance et avait pris quatre buts en première période dans un Klassiker tournant remporté 5-0 par les Munichois de Robert Lewandowski.

Ce succès plein de maîtrise offre des bases de travail intéressantes à Thomas Tuchel, qui a finalement opté pour une défense à quatre, dans un mois d’avril dantesque.

L’Union Berlin tout sourire

L'Union Berlin poursuit sa saison de rêve. L’équipe entraînée par Urs Fischer s’est imposée ce samedi après-midi sur sa pelouse contre la lanterne rouge, Stuttgart (3-0). En signant sa 15e victoire de la saison, l'Union Berlin conserve sa 3e place avec 51 points désormais, juste derrière le duo de tête composé du Borussia Dortmund (53 points) et du Bayern (52 points), qui s'affrontent en soirée (18h30) pour le premier match de Thomas Tuchel sur le banc munichois.

Les Berlinois ont surclassé Stuttgart en seconde période grâce à des buts de Sheraldo Becker (51e), Kevin Behrens (65e) et un but contre son camp de Genki Haraguchi (68e). À huit journées du terme de la saison, ils ont profité de la débâcle du RB Leipzig à domicile (0-3) contre le Mayence de Silvan Widmer (remplacé à la 78e minute) et Edimilson Fernandes pour prendre 6 points d'avance sur la 5e place, occupée par le club de l'est de l'Allemagne (45 points).

Schalke 04 dans la zone rouge

Dans la course aux 3e et 4e places, qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, Fribourg a manqué l'occasion de prendre ses distances sur Leipzig, en concédant le match nul sur sa pelouse contre le Hertha Berlin (1-1), et reste 4e avec 47 points.

Dans les autres matches de l’après-midi, le Schalke 04 de Cédric Brunner et Michael Frey (remplacé à la 62e et toujours en quête de son premier but depuis son arrivée en provenance du Royal Antwerp cet hiver) a basculé dans la zone rouge en s’inclinant lourdement contre le Bayer Leverkusen (0-3). Enfin, Wolfsbourg a tenu en échec (2-2) Ruben Vargas (qui a cédé sa place à la pause) et ses partenaires d’Augsbourg.