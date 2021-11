Le rappeur Fetty Wap a été libéré sous caution

Fetty Wap : Grosse caution réglée pour sortir de prison

Le rappeur Fetty Wap est libre, en attendant son procès.

Fetty Wap, dont la carrière avait explosé au milieu des années 2010 avec le single «Trap Queen» et l’album «Fetty Wap», certifié platine, est sorti de prison. Accusé de trafic de stupéfiants, il a été libéré contre une caution de 500’000 dollars. En attendant son procès, dans quelques mois, il doit porter un bracelet électronique, se soumettre régulièrement à des dépistages de drogue et a été privé de passeport.

Le rappeur avait été arrêté juste avant son concert au festival Rolling Loud à New York, le 28 octobre 2021. L’artiste de 30 ans est soupçonné d’avoir participé depuis deux ans à un vaste trafic de drogue. L’Américain et cinq comparses auraient vendu plus de 100 kilos de cocaïne, de fentanyl, d’héroïne et de crack. Selon TMZ, lors des perquisitions chez les interpellés, les enquêteurs ont mis la main sur 1,5 million de dollars et des armes à feu. Fetty, s’il est reconnu coupable, risque jusqu’à la prison à vie.