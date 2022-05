Tennis : Bencic prend la porte à Rome, Teichmann crée la surprise

Grosse désillusion pour la Saint-Galloise, éliminée au deuxième tour du tournoi romain. La Biennoise a de son côté réalisé l’exploit contre la No 6 mondiale.

Le deuxième set a été très disputé. Les joueuses se sont rendu coup pour coup et, à l’exception d’un break concédé par chacune d’elles en début de match, elles ont tenu leur service jusqu’au jeu décisif. Et Bencic a craqué dans le tie-break. Menée 1-3, puis 3-5 et 4-6, elle a réussi à revenir à 5-6, mais elle n’a rien pu faire sur le service de son adversaire à ce moment-là. Anisimova concluait ainsi la première manche à sa quatrième balle de set, après 1 h 12 de combat.