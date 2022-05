Tennis: Grosse désillusion pour Viktorija Golubic

Viktorija Golubic (WTA 53) a l’habitude de ne pas prolonger ses séjours à Roland-Garros: en cinq participations jusqu’ici, elle n’avait passé le 1er tour qu’à une seule reprise, pour sa première apparition en 2016 et pour s’arrêter là.

Il n’en reste pas moins que la Zurichoise a connu une très amère désillusion, en prenant la porte dès son entrée en lice face à l’Américaine de 20 ans Katie Volynets (WTA 135), en trois sets (6-2 2-6 6-1) et à cheval sur deux jours.

Lundi soir, dans la froidure et l’humidité ambiante, Golubic paraissait complètement perdue, mûre pour la sortie, lorsque la réapparition de la pluie lui est venue en aide alors qu’elle était menée 6-2 2-1. Mardi, comme métamorphosée, la droitière de 29 ans a commencé par aligner cinq jeux consécutifs pour enlever la deuxième manche et s’envoler vers un succès logique - du moins le pensait-on.

Nettement dominatrice à l’entame du dernier set, Golubic a toutefois eu le tort de ne pas concrétiser ses occasions de ravir le service de l’Américaine sur ses deux premiers engagements. Frustrée voire décontenancée, la Zurichoise s’est alors remise à déjouer; et pas qu’un peu, puisqu’elle n’a plus inscrit le moindre jeu de la rencontre, avant de quitter le court No 9 dans un état d’énervement avancé. La sensation de gâchis était immense, la digestion s’annonçait lourde.