Vaud : Grosse facture en vue pour l’ancien élu

La fondation qui a repris celle que dirigeait Lionel Girardin a omis de lui réclamer une créance compensatrice. De son côté, l’ex-municipal de Vevey fait recours au Tribunal fédéral.

Lionel Girardin va devoir faire face à une demande de remboursement de près de 100’000 francs d’argent public en plus de celle, possible, de la ville de Vevey. 20Min/Carole Alkabes

L’ex-membre de l’Exécutif veveysan Lionel Girardin ira au Tribunal fédéral. Il conteste sa condamnation pour gestion déloyale des intérêts publics en relation avec la Fondation Apollo, qu’il dirigeait. L’ancien élu prend ainsi le risque de nouvelles lourdes dépenses. Or, l’ancien municipal de Vevey va devoir faire face à une demande de remboursement de près de 100’000 francs d’argent public en plus de celle, possible, de la ville de Vevey.

Ping-pong avec le Canton

La Fondation du Relais, qui avait repris les actifs et les passifs de la Fondation Apollo de Girardin, lésée jusqu’à droit connu, a été alertée ces derniers jours d’une anomalie. Ainsi que ses dirigeants l’ont confirmé, ils ne sont pas intervenus dans la procédure et n’ont jamais évoqué la créance compensatrice d’environ 100’000 francs que leur reconnaît pourtant la justice. «C’est le canton qui s’est occupé du dossier», ont soutenu l’ancienne présidente du Grand Conseil Claudine Wyssa, présidente du Relais, et son vice-président, l’avocat François Chanson. Or, Fabrice Ghelfi, directeur de la Direction générale de la cohésion sociale, le précise après consultation de ses services juridiques: «Les intérêts financiers du canton n’ont pas été directement touchés par les faits reprochés à M. Girardin. C’est la Fondation Apollo qui a subi ce préjudice direct.» Et comme la Fondation du Relais a repris les rênes, «c’est donc elle qui va lancer les poursuites».

Commandement de payer

À noter que la ville de Vevey a pris plus de précautions: elle avait adressé un commandement de payer d’un million de francs à son municipal et a été partie prenante aux procédures. «Nous chiffrerons notre préjudice et agirons une fois l’affaire pénale close», a d’ailleurs confirmé le syndic de Vevey, Yvan Lucarini. Rappelons que Lionel Girardin a continué de percevoir son salaire dès sa suspension jusqu’à la fin de son mandat.