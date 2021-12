EnjoyPhoenix s'est fait une frayeur à ski en Valais

EnjoyPhoenix : Grosse frayeur à ski en Valais

L’influenceuse, en vacances à Nendaz, a été surprise par la nuit alors qu’elle n’arrivait pas à descendre une piste. Elle a été secourue par des pisteurs.

EnjoyPhoenix pensait certainement passer de paisibles vacances dans nos montagnes. Que nenni! Lundi 27 décembre 2021, l’influenceuse française de 26 ans, qui combat toujours ses troubles alimentaires , s’est fait une grosse frayeur sur les pistes de ski de Nendaz, dans le Valais central. Marie Lopez, de son vrai nom, n’est pas parvenue à descendre une piste bleue. Pis, elle a même été surprise par la nuit, obligeant la sécurité des pistes à intervenir et à la descendre en luge jusqu’à la station. Son chéri, le DJ belge Henri PFR, qui avait mis le feu à Tomorrowland Winter , a filmé la scène. Puis EnjoyPhoenix a posté les images en story Instagram en documentant chaque instant.

«Après m’être mangé la gueule une quarantaine de fois sur la piste bleue, on s’est fait surprendre par la nuit qui est tombée ultravite», a écrit la Française, qui avait déchaussé les skis à ce moment-là pour tenter de rejoindre Nendaz à pied. Celle dont les fesses avaient fait le buzz en juillet 2021 a ensuite expliqué qu’elle avait dû terminer son pensum sur une luge apportée par les pisteurs, «parce qu’elle s’était éclatée les genoux et qu’elle ne savait plus descendre la piste dans le noir avec son niveau de moule». Une fois de retour à son hôtel, elle a encore posté un selfie avec pour légende: «Je suis traumatisée.»