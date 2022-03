Nabilla enceinte : Grosse frayeur pour Nabilla

Enceinte, la starlette genevoise a dû partir en urgence chez son médecin.

«Là, ce matin, elle nous a fait une grosse frayeur, donc on a sauté dans un taxi et on va voir le médecin. On vous en dira plus après; là ça va, mais ce matin c’était très compliqué», a précisé le mari de la Genevoise. Pour rappel, le frère de cette dernière, Tarek Benattia, accueillera aussi bientôt son deuxième enfant .

Besoin de repos… et de massages!

Un moment plus tard, le couple sortait de la clinique «J’ai fait des prises de sang et il y a des petits déficits sur plein de petites choses, a annoncé Nabilla, qui manque de fer et a fait de l’anémie. «J’ai besoin de repos. Et de massages, a-t-elle conclu, de beaucoup de massages!» Chose qui a bien fait rire son chéri: «Ah, je n’ai pas compris ça, moi», a-t-il rétorqué en s’esclaffant. L’humeur était donc de nouveau au beau fixe et, peu après, les parents jouaient dans la piscine avec leur fils Milann et leur chien.