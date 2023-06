Jura: Grosse fumée dans un chalet occupé par des classes

Les secours ont été alertés juste avant 18h, lundi, pour un fort dégagement de fumée dans le chalet des Amis de la nature de la Haute Borne, situé à quelques kilomètres de Delémont. La maison était occupée par une quarantaine d’élèves de la commune des Breuleux, qui ont rapidement été évacués et mis en sécurités par leurs professeurs et aucun blessé n’est à déplorer.

Les pompiers du Centre de renfort sont intervenus avec quatre véhicules et une ambulance a aussi été envoyée sur place à titre préventif. Les polices municipale et cantonale étaient également sur place. L’origine du dégagement de fumée a été rapidement identifiée: elle était due à un problème technique sur l’installation de chauffage du chalet. La ventilation et l’aération du local technique a été nécessaire.