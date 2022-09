Twenty One Pilots: Grosse chute en concert

Twenty One Pilots : Grosse gamelle à cause d’une petite baguette

L’histoire se termine bien, mais elle aurait pu être dramatique pour Tyler Joseph. Le leader du duo Twenty One Pilots a fait une spectaculaire gamelle lors du concert donné dans la gigantesque salle Rocket Mortgage FieldHouse dans la ville de Cleveland, le mardi 30 août 2022. Chanceux dans son malheur, le chanteur n’est pas, comme le montrent les images postées sur les réseaux sociaux, tombé la tête la première. Il s’en est sorti avec «seulement» quelques égratignures et coupures aux bras et aux jambes, ainsi qu’une foulure à la cheville droite.

Ce qui ne manque pas de piquant, c’est que c’est de la faute de son partenaire si Tyler Joseph a chuté. À la fin du concert, le batteur Josh Dun est revenu sur l’incident depuis les loges. Tout en étant gêné, et en se retenant péniblement de pouffer de rire, il a raconté ce qui s’était passé dans une courte vidéo publiée sur Twitter. «Cela ne m’arrive pas très souvent, mais j’ai laissé tomber une de mes baguettes. Deux chansons plus tard, Tyler l’a retrouvée avec son pied. Il s’est tordu la cheville et s’est ouvert le genou. J’ai blessé mon meilleur ami ce soir, je me sens très mal», a-t-il expliqué en promettant à son pote qu’il lui paierait un repas pour se faire pardonner.