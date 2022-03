Gaming  – Grosse hype sur «Fortnite» depuis la nouvelle saison

Une dizaine de jours après la suppression des constructions dans «Fortnite», pour la nouvelle saison, les retours sont plus que positifs: «Je ne me suis pas autant amusé sur le jeu depuis des années», a ainsi tweeté le streamer américain Ninja. Ses compatriotes Tfue et Dr Disrespect ont aussi exprimé leur enthousiasme pour le nouveau gameplay de la battle royale. L’ex-pro français Skite, lui, s’est dit «à deux doigts de relancer un live» sur le titre.