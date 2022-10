L’utilisation d’un spray au poivre sème la panique à un bal d’Halloween

Genève : Grosse intervention à un bal d’Halloween à cause d’un spray au poivre

Police, pompiers et secours ont été dépêchés en nombre pour de possibles intoxications à Laconnex, dans la nuit de samedi à dimanche. Toutefois, plus de peur que de mal.

Le bal d’Halloween organisé à Laconnex, dans la campagne genevoise, a viré aigre. La fête avait lieu à la salle communale, où environ 600 personnes étaient présentes. Dans la nuit de samedi à dimanche, entre 1h et 2h, plusieurs d’entre elles se sont plaintes d’être incommodées par une odeur toxique. Les secours et les forces de l’ordre ont alors été alertés. D’importants moyens ont été dépêchés sur les lieux, au vu de la nature du signalement et du nombre de protagonistes sur place, relate Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police cantonale: «Cela a suscité de l’inquiétude, c’est légitime.»