Grosse intervention de police à Vernier après des coups de feu

Des coups de feu en pleine nuit, des impacts de balles sur au moins une voiture, et l’intervention de nombreux policiers lourdement armés. Ce mercredi matin, lorsque le village de Vernier s’est réveillé, les agents avaient bouclé un chemin de traverse jouxtant la Poste. L’opération s’est déroulée aux abords du 18C, rue du Village, un modeste petit immeuble de deux étages sur rez.

«Des policiers en armes partout»

«Vers 3h-3h30, ma femme a entendu quelque chose qui pouvait ressembler à des coups de feu, raconte l’habitant d’un immeuble voisin. Elle a regardé par la fenêtre mais n’a rien vu. Puis elle a entendu une voiture partir et quelqu’un dire: attends! Quand je suis sorti courir à 6h30, il y avait des policiers en armes partout.» Un autre homme, qui habite de l’autre côté de l’école primaire, explique avoir nettement entendu des détonations à cette heure-là. «La police est arrivée en force vers 5h30-6h, dit-il. C’était vraiment un gros dispositif, il y avait le groupe d’intervention, mais pas d’ambulance.»

Recherche de douilles

Tout le chemin a été fermé jusqu’à midi, relate un homme qui a dû attendre pour pouvoir récupérer sa voiture qui y était parquée. Selon la « Tribune de Genève », qui a révélé ce fait divers, les inspecteurs de la Brigade technique et scientifique recherchaient des douilles durant la matinée, alors que des démineurs étaient également présents.

Un appartement sous scellés

A 14h, hormis des restes de rubalises «police zone interdite», les lieux étaient à nouveau accessibles et il ne restait aucune trace de cette nuit agitée. En revanche, au 1er étage du 18C, des scellés étaient apposés sur l’une des deux portes. Selon divers voisins, l’appartement est habité par un homme seul, âgé de vingt à trente ans. Un habitant affirme que lorsque la police est arrivée, «il était parti. Ils ne l’ont pas trouvé dedans.»

Voiture criblée de balles

Ce témoin se souvient avoir précisément entendu quatre coups de feu vers 3h-3h30. Il ajoute que le jeune homme «fume tout le temps du cannabis». Quant à l’échelle dressée contre sa fenêtre, il ignore qui l’a mise là, et pourquoi. «La police m’a demandé qui l’avait placée, je savais juste qu’à minuit, elle n’était pas là.» Il ajoute que la voiture de l’un de ses voisins, stationnée en bas du bâtiment, a été criblée de balles, et que d’autres véhicules ont été touchés. Et il hasarde une hypothèse. «Lundi, il y a eu une bagarre devant l’entrée de l’immeuble, peut-être y a-t-il un rapport avec ce qui s’est passé cette nuit?»