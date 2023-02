Berne: Grosse opération au Palais fédéral, un suspect a été arrêté

Comportement suspect d’un homme

La police bernoise a confirmé sur Twitter une opération «suite au comportement suspect d’un homme qui a été arrêté». Et indiqué que suite à la présence d’une voiture suspecte sur la place Fédérale, elle avait bouclé la place et les rues avoisinantes. Elle a aussi indiqué que plusieurs bâtiments avaient été évacués. Et prié la population d’éviter autant que possible les abords du Palais fédéral.