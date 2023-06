La police intervient massivement après une dispute dans un resto

D’après les premières informations de la police cantonale lucernoise, au moins deux Érythréens, âgés de 27 et 34 ans ont été blessés. Ils sont actuellement sous traitement médical mais il n’est pas encore possible de définir la nature et la gravité de leurs blessures. Au total, cinq Érythréens, âgés de 24 à 41 ans, ont été provisoirement arrêtés.