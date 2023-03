Grosse intervention en cours dans les locaux zurichois de la SRF

Zurich : Grosse intervention en cours dans les locaux de la SRF

De nombreux véhicules de pompiers et une ambulance sont présents devant les locaux de la SRF à Zurich. Les secours ont confirmé une intervention majeure après une fuite d’ammoniac.

Une importante intervention des pompiers est en cours dans les studios de la SRF à Zurich. Selon le « Blick » (article en allemand), de nombreux camions de pompiers et une ambulance sont sur les lieux. D’après une journaliste, «les sirènes se sont fait entendre peu après 6 h 30. Mais à ce moment-là plusieurs véhicules d’intervention étaient déjà sur place».

Le service «Protection & Secours» de la ville a confirmé les faits à nos confrères de «20 Minuten», indiquant qu’il s’agit d’une «intervention majeure» ayant débuté à 3h45, après une alerte chimique. De l’ammoniac s’est échappé. L’intervention devrait encore durer un certain temps, a ajouté un porte-parole.

Dans un communiqué de presse, la SRF a précisé que la fuite d’ammoniac a eu lieu au niveau d’une machine frigorifique située dans le centre d’information et de sport. Si ce premier appareil est hors service, un autre continue de fonctionner et peut absorber la charge. «A l’heure actuelle, aucune personne n’est blessé. Le centre d’information et de sport fonctionne sans restriction; aucun système technique n’est touché», écrit encore l’entreprise.