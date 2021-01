Berne : Grosse intervention pour sauver une ferme des flammes

Un incendie a mobilisé 65 pompiers dans la nuit de samedi à dimanche. Il a détruit une grange, rendu une ferme inhabitable et a blessé une personne.

Un incendie a éclaté peu avant 4 h ce dimanche matin dans une grange et une ferme adjacente situées à Bollingen, dans le canton de Berne. Le feu a complètement détruit la grange, tandis que la ferme n’est désormais plus habitable en raison des dégâts. Pour maîtriser l’incendie, 65 pompiers de Bollingen, de Berne et des communes d’Ittigen et de Moosseedorf ont dû être mobilisés, a indiqué la police cantonale de Berne dans un communiqué. La route à proximité a dû être fermée pendant l’intervention.