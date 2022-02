Football en Angleterre : Grosse mobilisation contre le joueur pro qui a frappé son chat

Plus de 100’000 personnes réclament des poursuites contre le joueur français de West Ham Kurt Zouma, qui a été filmé en train de maltraiter son animal.

Une pétition réclamant des poursuites contre le défenseur international français de West Ham, Kurt Zouma, dont une vidéo où il frappait son chat a été révélée mardi, avait déjà réuni plus de 100’000 signatures mercredi à la mi-journée, en Grande-Bretagne. Le texte en français et en anglais baptisé «Poursuivez Kurt Zouma et emmenez immédiatement tous ses animaux en lieu sûr!», posté sur la plateforme change.org, en était à 118.500 signatures peu avant 13h00.