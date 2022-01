Canton de Thurgovie – Grosse mobilisation pour sauver un chat tombé au fond d’un puits

La présidente de l’association thurgovienne de défense des animaux, Irene Keller, a publié samedi soir un message sur Facebook dans l’espoir de retrouver la propriétaire de l’animal. «Je pense qu’entendre la voix du propriétaire permettrait au chat de se calmer», a-t-elle notamment écrit sur le réseau social. Avec succès: la maîtresse du chat s’est rendue sur les lieux quelques heures plus tard seulement. Les défenseurs des animaux ont alors fait descendre une petite caméra pour savoir comment allait le chat. Ils ont aussi envoyé de la nourriture et une couverture.

Or l’opération de sauvetage s’est révélée bien plus compliquée que prévu. En effet, toutes les tentatives pour remonter la bête sont restées vaines. Les protecteurs des animaux, les pompiers tout comme la propriétaire du chat ont pourtant tout essayé: faire descendre un drap, un filet, une sorte d’escalier et même un panier. Mais rien à faire. Le chat est resté immobile, totalement effrayé, au fond de la cavité de 30 cm de diamètre. Les personnes impliquées n’ont pas eu d’autre choix que de laisser l’animal momentanément tranquille, dimanche après-midi, dans l’espoir qu’il reprenne des forces et qu’il parvienne à remonter tout seul à la surface grâce à une échelle à chats.