Grosse panne CFF à Renens: Tous les trains sont supprimés

Si vous lisez ces lignes en vous levant avant de partir à la gare, prenez garde et vérifiez l’app des CFF. De très fortes perturbations du trafic ferroviaire sont annoncées ce jeudi matin. Les CFF invoquent un «dérangement technique aux installations ferroviaires» à Renens (VD). «Tous les trains sont supprimés», indique la compagnie ferroviaire. Selon un porte-parole, il est difficile de faire un pronostic sur la durée, mais on parle d’une interruption «sans doute» jusqu’à ce soir.

Cela concerne la ligne entre Lausanne et Genève mais aussi celle entre Lausanne et Yverdon. En revanche, tout roule entre Morges et Yverdon. Preuve que ça va durer longtemps, les CFF annoncent que des bus de remplacement vont être mis en place. Sur le réseau social X, les CFF ont twitté à 6h15 indiquant qu’ils «recommandent à leur clientèle de différer leur déplacement et de consulter l’app CFF».