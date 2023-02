Lufthansa: une panne entraîne de nombreuses annulations

Panne informatique : Lufthansa n’atterrit plus à Francfort, nombreux vols annulés

Le trafic aérien a été perturbé mercredi en Allemagne. Des vols de et vers la Suisse ont aussi été impactés.

Les atterrissages ont été suspendus à l’aéroport de Francfort et les vols déjà dans les airs ont été déroutés.

Une panne informatique a provoqué mercredi l’annulation de nombreux vols opérés par Lufthansa, a déclaré le transporteur allemand. «Actuellement, les compagnies du groupe Lufthansa sont affectées par une panne informatique. Cela cause des retards et des annulations de vols. Nous regrettons les inconvénients causés à nos passagers», a déclaré le leader européen du transport aérien sur son compte Twitter.

Les atterrissages des vols Lufthansa ne sont plus autorisés à l’aéroport de Francfort pour éviter que celui-ci ne sature d’avions stationnés. Les vols qui avaient déjà décollé ont été déroutés vers ceux de Nuremberg, Cologne ou Dusseldorf. Ceux qui n’étaient pas encore partis ont été annulés.

Impacts à Genève et Zurich

La Suisse est donc aussi impactée. Le vol Lufthansa Genève-Francfort prévu à 13h40 ce mercredi est d’ores et déjà annulé. À Zurich, le vol pour Francfort à 11h15 a subi le même sort. Deux vols de la compagnie Swiss, filiale de Lufthansa, à destination de Francfort et au départ de Genève et Zurich ont aussi été annulés.