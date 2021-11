Berne : Grosse plantation de chanvre indoor démantelée

Plus de 4000 plants de chanvre saisis et sept personnes interpellées: la police bernoise a fait une belle prise en début de semaine.

Pol. BE

Grâce à des indications stipulant qu’une plantation «indoor» de chanvre était exploitée dans une zone industrielle de Konolfingen (BE), les policiers sont intervenus mardi dans le cadre d’une opération de grande envergure. Ils ont ainsi mis la main sur près de 4000 plants de chanvre à divers stades de maturation et sur plusieurs dizaines de kilos de cannabis en train de sécher. En outre, ils ont découvert que des installations sanitaires et des chambres à coucher avaient été aménagées.