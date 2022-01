Nouvel album : Grosse pression sur le label de Post Malone

Le manager du rappeur américain a accusé publiquement sa maison de disques de ne pas être pressée de sortir de nouveaux sons.

Le quatrième album de Post Malone se fait ardemment désirer depuis le succès du précédent, «Hollywood’s Bleeding» paru à l’été 2019, et la publication en novembre 2021 d’un prometteur inédit, «One Right Now» enregistré avec The Weeknd. De ce qui est en train de devenir une interminable attente pour ses fans, le rappeur, amateur du groupe grunge Nirvana et auteur controversé du hit «Circles», n’y est pour rien, si on en croit les dires de son manager Dre London.