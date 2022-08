Transports publics en Allemagne: Grosse quantité de CO2 épargnée grâce au billet mensuel à 9 euros

Transports publics en Allemagne : Grosse quantité de CO 2 épargnée grâce au billet mensuel à 9 euros

Le populaire ticket mensuel à 9 euros dans les transports en commun, expérimenté depuis juin en Allemagne, a fait économiser 1,8 million de tonnes d’émissions de CO 2 , selon des données officielles, alors que les appels à son prolongement se multiplient. Ce ticket, qui permet à l’échelle nationale d’emprunter les trains régionaux et locaux, métros, tramways et bus, a évité d’émettre cette quantité de CO 2 parce que nombre de voyageurs ont laissé leur voiture au garage, selon les calculs de l’association allemande des transports en commun, VDV, publiés lundi.