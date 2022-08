Argentine : Grosse saisie de cocaïne à destination de Dubaï

Plus de 1,6 tonne de cocaïne à destination de Dubaï a été saisie vendredi dans la ville de Rosario, confirmant la place des ports argentins comme lieu de transit de la drogue vers l’international, a annoncé la police. Dix personnes, toutes argentines, ont été interpellées et placées en détention dans le cadre de l’opération de police menée dans la nuit de jeudi à vendredi dans divers endroits du pays, dont des entrepôts de Rosario (310 km de Buenos Aires), troisième plus grande ville et principal port agro-exportateur vers l’Atlantique.

Valeur de 60 millions de dollars

«Les 1658 kilos de cocaïne ont une valeur marchande d’environ 60 millions de dollars», a indiqué à la presse le commissaire Mariano Giuffra, responsable de la Surintendance des drogues de la police fédérale. Des armes à feu, des véhicules de grosses cylindrées et de l’argent liquide ont également été saisis. La drogue était dissimulée dans des sachets de maïs ensilage destiné à l’alimentation du bétail et était sur le point d’être chargée dans un conteneur de 150 tonnes de céréales à destination de Dubaï.

D’origine colombienne?

La cocaïne pourrait «provenir de Colombie», plus grand producteur au monde, et quelque 50 kg de la cargaison étaient destinés au marché local, selon la police. Rosario (1,5 million d’habitants), est considérée comme un point névralgique de la drogue en Argentine, et la ville la plus violente du pays avec un taux d’homicides de 13 pour 100’000 habitants, trois fois plus que la moyenne nationale.