Equateur: Grosse saisie de cocaïne en route pour l’Afrique

Saisies régulières

En Équateur, cette quantité est évaluée à environ 7,5 millions de francs mais elle représente plus de 223 millions de francs à la revente à l’étranger. «Nous avons empêché la circulation de 37 millions de doses de drogue», a également tweeté la police équatorienne. Celle-ci a saisi depuis janvier 2023 quelque 40 tonnes de drogue et arrêté plus de 2’500 personnes pour trafic de stupéfiants. Dans les ports du pays, «19 tonnes de chlorhydrate de cocaïne» ont été saisies, a détaillé le général Ramírez.