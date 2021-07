Belle soirée hip-hop au festival Warm Up

Estavayer-le-Lac (FR) : Grosse soirée hip-hop au festival Warm Up

La programmation du «petit» événement organisé cet été par l’Estivale Open Air est connue. Onze pointures de la scène urbaine suisse s’y produiront le 30 juillet 2021.

La scène du lac de l’Estivale sera la grande scène du Warm Up.

N’en jetez plus. Danitsa, KT Gorique, Makala, Slimka, DJ Santo, Di-Meh, Milly Rose, Lakna, 777Christos, Kenzy et Comme 1 Flocon mettront le feu sur la Place Nova Friburgo le vendredi 30 juillet 2021. Comme si cela ne suffisait pas, le prix des billets pour cette soirée coorganisée avec Tataki est plus que doux: de 5 fr. à 12 fr.