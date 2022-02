Crise ukrainienne : «Grosse Suisse molle»: l’ambassadeur de Suisse réagit

Samedi, le représentant de la Suisse en France a taclé les propos de l’eurodéputée Nathalie Loiseau qui a tenu des propos déplacés sur la crise ukrainienne, en comparant l’UE à la Suisse.

«Merci d’évoquer la #Suisse»

De retour de Kiev, Nathalie Loiseau (LREM) a déclaré à l’hebdomadaire «Le Point»: «Face à Moscou, l’Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle», avant de tweeter le lien de l’article. L’ambassadeur a alors répondu sur le compte Twitter de l’ambassade. «Merci d’évoquer la #Suisse. Depuis des décennies, nous oeuvrons pour la paix et la sécurité, en Europe et dans le monde. Avec discrétion et détermination, aux côtés de nos partenaires, comme la France et l’UE, et dans les enceintes multilatérales».