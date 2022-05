Football allemand : Grosse tension entre Robert Lewandowski et le Bayern

L’attaquant polonais veut quitter Munich cet été et l’a fait savoir lundi. Mais le président munichois Oliver Kahn n’entend pas capituler.

«La meilleure solution»

«Après tout ce qui s’est passé au cours des derniers mois, je ne peux pas imaginer de poursuivre une bonne coopération. Je me rends bien compte qu’un transfert sera la meilleure solution pour chacune des deux parties», a ajouté le double meilleur joueur FIFA 2020 et 2021. «Je pense que le Bayern ne me retiendra pas uniquement parce qu’il a droit de le faire», a souligné Robert Lewandowski.