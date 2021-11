Internet : Grosse tuile pour la plateforme de jeux Roblox à Halloween

Le populaire jeu multijoueur en ligne prisé des enfants et des ados a connu une panne de trois jours.

«Nous avons identifié la cause première et la solution», a annoncé la plateforme collaborative basée en Californie dimanche sur Twitter indiquant «travailler à remettre les choses en ligne».

Dimanche après-midi, Roblox a indiqué «remettre progressivement les régions en ligne», alors que la panne durait depuis vendredi. Sur le site inerte de Roblox, on pouvait lire: «On s’attelle à rendre les choses encore mieux. De retour bientôt».

Pas de cause externe

Dans une déclaration au magazine The Verge, Roblox a confirmé que sa plateforme n’était pas en panne à cause d’une «intrusion externe». «Nous pensons avoir identifié une cause interne sous-jacente de la panne, sans signe d’intrusion externe», a indiqué un porte-parole.