Basketball – Grosse tuile pour les Lions avant la SuperCup

Mardi soir, au Pommier, les mauvaises nouvelles de la fin de rencontre ont très vite éclipsé la prestation très encourageante des Lions de Genève, qui, pour leur dernier match de préparation, ont tenu la dragée haute (72-76) à l’Elan Chalon, le club formateur des deux Suisses Thabo Sefolosha et Clint Capela et armé pour ne pas s’éterniser en deuxième division française (Pro B).

«C’est un coup dur, a réagi Imad Fattal, président des Lions. Si le diagnostic initial se confirme, on va chercher un remplaçant. Notre deuxième meneur de jeu Justin Solioz – qui n’a pas fini le match – est aussi blessé (dos) et incertain donc on compte sur l’apport des autres joueurs (ndlr: Thomas Jurkovitz, Vid Milenkovic et Marco Portannese) pour compenser ces absences. Ce sera difficile contre Fribourg.»