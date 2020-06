Jura

Grosses lacunes dans la vente de pesticides

Des contrôles menés fin février montrent qu’on trouve encore trop de produits interdits, ou mal étiquetés, dans les commerces jurassiens. Et les conseils donnés aux clients sont souvent erronés.

Les commerces qui proposent des pesticides, herbicides et autres fongicides n’arrivent pas toujours à maîtriser la législation, qui évolue très rapidement ces dernières années.,

Une campagne de contrôle dans les principaux points de vente de pesticides du canton du Jura montre des résultats loin d’être satisfaisants. Les particuliers contribuent de manière non négligeable au problème des micropolluants dans l’environnement.

«Les résultats ont de quoi surprendre», selon le communiqué. Pas moins de 41 produits non conformes ont été trouvés en rayon, soit 20% des articles contrôlés. Le retrait de ces flacons a bien sûr été exigé. Dans 14 cas, il s’agissait de produits qui ne sont plus autorisés. Pour le reste, le problème provenait d’un étiquetage incomplet ou ne correspondant pas aux nouvelles normes en vigueur.

Clientèle mal conseillée

Concernant la qualité du conseil en magasin, les résultats ne sont guère plus glorieux, a constaté l'Office de l'environnement. Malgré l’interdiction d’utiliser des herbicides de synthèse sur des surfaces imperméabilisées, deux tiers des conseillers de vente ont proposé un herbicide interdit pour nettoyer une surface goudronnée.

Et concernant l’élimination des restes de produits, plusieurs conseils erronés ont aussi été donnés. Dans un cas, il a été indiqué qu’il suffisait de verser les restes de pesticides dans un lavabo, ce qui est strictement interdit.

L'administration cantonale attend désormais que les enseignes veillent à mieux informer les clients. Dans un domaine légal très complexe et en évolution constante, le risque de vendre ou d’acheter un produit non conforme restera «malheureusement» possible.