Finance : Grosses manœuvres entre casinos et sites de paris en ligne

Le groupe américain MGM, qui possède notamment le Bellagio à Las Vegas, souhaite racheter le Britannique Entain, propriétaire du site Ladbrokes, pour 9,6 milliards de francs.

Entain est lui l’un des groupes de paris les plus importants du Royaume-Uni, présent dans le sport, les jeux d’argent en tout genre et les paris en ligne.

Rien ne va plus à Las Vegas. La ville du jeu subit de plein fouet les effets du Covid-19 depuis de longs mois. Mais cela n’empêche pas certains grands acteurs du secteur de voir bien au-delà. Le groupe MGM, qui possède notamment le célèbre Bellagio, a mis sur la table 9,6 milliards de francs pour tenter de s'emparer du groupe britannique Entain, qui détient le site de paris en ligne Ladbrokes.

Euphorie boursière

Mais le cours de l'action MGM reste à un niveau élevé, à 31,50 dollars, proche de ses plus hauts de 2020. Cette confiance des investisseurs lui permet de proposer de racheter Entain en échange de nouvelles actions MGM, et non en cash, surfant sur l'euphorie actuelle des marchés outre-Atlantique, comme le relève la BBC.