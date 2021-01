Sputnik via AFP

«Dans les études que nous menons, nous enregistrons un taux de complications maternelles graves dans près de 10% des cas, menant à une admission aux soins intensifs.» Interrogé lundi par «24 Heures», le professeur David Baud, chef du Service d’obstétrique du CHUV, donne des chiffres inquiétants. Selon lui, en fin de grossesse, le risque de décès en cas d’infection au coronavirus est 18 fois plus élevé que la normale. L’état d’une femme enceinte peut se détériorer très rapidement sur le plan respiratoire, parfois en quelques heures. Pour les fœtus et les nouveau-nés, les risques d’une évolution sévère voire de décès sont heureusement plus rares. «Beaucoup de parents les sous-estiment», ajoute le spécialiste.