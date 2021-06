Euro 2020 - Groupe C: l'Ukraine et l'Autriche se disputent la deuxième place

Bonsoir à toutes et à tous! Les premières affiches du jour bouclent le groupe C de cet Euro 2020. Si les Pays-Bas sont assurés de jouer les 1/8e de finale en tant que premiers du groupe, la partie entre l'Ukraine et l'Autriche reste intéressante. La deuxième place étant en jeu. A suivre sur notre site et nos applications mobiles dès 18h.