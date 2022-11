Suisse : Groupe E augmente encore ses prix du gaz dès janvier

Un ménage moyen paiera approximativement 53 francs de plus par mois en moyenne annualisée, soit une augmentation d’environ 26% de sa facture de chauffage actuelle.

Groupe E, qui fournit l’énergie dans le canton de Fribourg, ainsi que dans une partie de Neuchâtel et Vaud, a annoncé lundi, une nouvelle hausse des prix du gaz pour le premier semestre 2023. À partir du 1er janvier, les 5000 clients – particuliers et entreprises – du distributeur paieront au total 2,982 cts de plus par kilowattheure. Groupe E justifie cette augmentation par «la pression sur les prix que connaît le marché du gaz».