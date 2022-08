Cyclisme : Groves gagne le sprint et Alaphilippe doit abandonner

L’Australien a remporté au sprint la 11e étape du Tour d’Espagne mercredi entre Alhama de Murcia et Cabo de Gata en Andalousie. Mais c’est la nouvelle chute de Julian Alaphilippe qui a marqué le peloton.

Kaden Groves (BikeExchange) a remporté sa première étape sur un Grand tour en dominant Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) et Tim Merlier (Alpecin) sur la ligne d’arrivée.

Le Belge Remco Evenepoel (Quick-Step) conserve sa confortable avance en tête du classement général, avec 2’41 d’avance sur le triple tenant du titre slovène Primoz Roglic (Jumbo) et 3’03 sur l’Espagnol Enric Mas (Movistar).

Alaphilippe une nouvelle fois à terre

Le double champion du monde souffre d’une blessure à la clavicule et a été emmené sur civière vers l’hôpital le plus proche.

Mads Pedersen consolide son maillot vert

A l’issue d’une journée de plaine extrêmement calme, les équipes de sprinteurs ont rattrapé les trois coureurs de l’échappée Jetse Bol (Burgos-BH), Vojtech Repa (Kern Pharma) et Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) à 30 kilomètres de l’arrivée.

Bennett n’est plus là pour les sprints

Le coureur irlandais Sam Bennett (Bora), qui avait jusqu’à présent remporté les deux seules étapes réglées au sprint massif depuis le début de la boucle espagnole, a été touché par le Covid-19 mardi et a été contraint d’abandonner.

Mercredi, cinq nouveaux coureurs ont été testés positifs au Covid: le vainqueur de l’édition 2018 et cinquième jusqu’à présent au général Simon Yates (BikeExchange), le Français Pavel Sivakov (Ineos) et les trois équipiers de la formation Ken Pharma Roger Adria, Hector Carretero et Pau Miquel.