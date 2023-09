La DJ Manda Moor placera le Caprices Festival Gstaad sur orbite

Manda Moor est attendue derrière les platines du Caprices, qui a fêté en 2023 ses 20 ans à Crans-Montana (VS) et qui prendra ses quartiers le temps d’un week-end à Gstaad (BE), lors de la première soirée du festival. Autant le dire, le set entraînant et éclectique de l’artiste philippino -danoise va immanquablement enflammer le dancefloor, construit sur la terrasse du restaurant de montagne Eggli.