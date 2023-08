The Chainsmokers est en Suisse, mais sans ses bagages

The Chainsmokers est parmi les têtes d’affiche du Zürich Openair. Et comme c’est parfois le cas, les stars d’un festival se pointent quelques jours avant leur date pour profiter du pays, des paysages ou de la nourriture. C’est ce qu’a fait le duo américain, du côté de Gstaad (BE). Sauf que, malheureusement pour lui, il est arrivé dans notre pays sans ses valises, la compagnie Swiss les ayant égarées. Alex Pall, moitié de la paire qui avait engagé ses sosies en 2020 avec Andrew Taggart, a raconté son désarroi dans plusieurs stories Instagram.

«Swiss a perdu nos bagages. Donc, on est dans un des plus beaux lieux du monde et on ressemble à des sacs à merde (ndlr: les deux hommes étaient visiblement vêtus de simples joggings). On ne peut entrer dans aucun restaurant comme ça, alors que tout ce que je désire c’est manger un Schnitzel. En plus, juste en dessous de notre chambre, un couple est en train d’en manger un. C’est cruel», a écrit Alex Pall en légende d’une photo de lui, de dos, regardant le panorama de l’Oberland bernois. Plus tard, l’homme de 38 ans a blagué sur le fait qu’il n’en avait rien à faire d’avoir ses affaires ou pas parce qu’il avait enfin pu manger son escalope panée, ajoutant qu’il enverrait l’addition à Swiss. Il s’est aussi dit étonné de la quantité de boutiques de luxe dans la station bernoise.