palmarès 2021 : «GTA V», jeu vidéo le plus regardé de l’année sur Twitch

Le titre de Rockstar a laissé loin derrière «Fortnite» et «LoL» sur la plateforme de diffusion en direct. Seule la catégorie «Just Chatting» lui a résisté.

La catégorie GTA sur Twitch, qui comprend «GTA V» et «GTA Online», a accumulé le double d’heure que «Fortnite», son principal challenger. Viennent ensuite les titres «League of Legends» (»LoL»), «Valorant», «Minecraft», «Warzone» et «Apex Legends», selon les données de la plateforme d’analyse Rainmaker.gg. Rockstar n’a trouvé en fait qu’une seule catégorie plus populaire que son jeu sur la plateforme propriété d’Amazon, «Just Chatting» qui a cumulé 3,1 milliards d’heures de visionnage.