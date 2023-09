A 18 ans, Guarik Landry devient le plus jeune pilote pro d'Europe

Un jeune Guadeloupéen vient d’entrer dans l’histoire de l’aviation civile: âgé d’à peine 18 ans, il a passé avec succès les épreuves qui lui permettent de prendre les commandes de certains avions sur des vols commerciaux. Guarik Landry a signé cet exploit le 14 septembre dernier, devenant le plus jeune pilote professionnel d’Europe. Pour y parvenir, il a intégré l’école Aérofutur à Perpignan (F) et a bouclé sa formation en un an, alors que beaucoup d’élèves mettent deux ans à y parvenir, selon une information de «La Semaine du Roussillon» , relayée par de nombreux médias français.

Le jeune homme, qui a obtenu son bac à 17 ans et demi et qui a décroché sa licence de pilote privé à 17 ans, est donc apte à prendre les commandes de certains appareils et à occuper le rôle de copilote sur des vols de lignes. Mais pour devenir commandant de bord, il devra attendre encore trois ans, l’âge légal étant fixé à 21 ans, et prendre de l’expérience en cumulant les heures de vol. Guarik Landry espère décrocher un poste rapidement dans l’aviation commerciale. Il a dit aux journaux français son souhait d’essayer d’abord de trouver un emploi en Guadeloupe. Et n’a pas caché que son rêve serait de piloter un Airbus A350 ou un Boeing.