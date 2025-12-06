Une collision entre une voiture et un camion-restaurant en Guadeloupe a blessé 19 piétons, dont des enfants.

Une voiture est entrée en collision avec un camion-restaurant stationné dans la ville touristique de Sainte-Anne en Guadeloupe vendredi soir, blessant 19 piétons, dont sept enfants, a-t-on appris du sous-préfet de Pointe-à-Pitre, confirmant des informations de RCI Guadeloupe.

Toutes les victimes sont désormais en urgence relative, selon les pompiers à l'AFP, alors que «trois personnes, dont un garçon de 10 ans, se trouvaient en urgence absolue» juste après la collision, avait indiqué le sous-préfet Jean-François Moniotte.

Le conducteur, âgé de 45 ans, testé positif à l’alcool et au cannabis, a été placé en garde à vue, selon la même source. «L’accident s’est produit vers 19h45 (00h45 samedi en Suisse)», dans le centre-ville de Sainte-Anne, dans l’est de la Grande-Terre, a expliqué M. Moniotte.

Le groupe qui a été heurté par un véhicule «était en train d’acheter à manger à une roulotte (ndlr, un camion-restaurant)», à une vingtaine de mètres de la place où avaient été lancées, un peu plus tôt, les illuminations de Noël.

Selon une source proche du dossier, le suspect a dû être «exfiltré après avoir presque été lynché par des gens sur place».

Une cellule de crise a été activée et le plan NOVI (Nombreuses victimes) a été déclenché. «Plus de 40 pompiers, au moins une vingtaine de gendarmes et le SAMU» ont été mobilisés, a indiqué M. Maniotte, annonçant l’activation d’une cellule d’urgence médico-psychologique à Sainte-Anne samedi.