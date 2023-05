Océan Pacifique: Guam met sa population à l’abri avant l’arrivée du supertyphon Mawar

L’île de Guam, territoire des États-Unis dans l’océan Pacifique, se prépare à l’arrivée, mercredi, du supertyphon Mawar, qui pourrait provoquer des phénomènes de submersion côtière potentiellement mortels, selon le Service météo national américain, entraînant déjà l’évacuation des populations les plus exposées.

«Le typhon Mawar devrait passer près ou au-dessus de Guam et s’intensifie à son approche», avertit la météo américaine, qui évoque une «triple menace» pour ce typhon de catégorie 4, entre vents violents, «pluies torrentielles», et «submersion côtière potentiellement létale» pour Guam et Rota, autre île américaine de l’archipel des îles Mariannes.