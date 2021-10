Football : Guardiola, Ancelotti et Di Maria éclaboussés par les Pandora Papers

De grands noms du football ressortent de l’enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) nommés Pandora Papers.

Plusieurs personnalités publiques et politiques apparaissent dans les révélations des Pandora Papers, qui commencent à être publiés au début de ce mois d’octobre. Naturellement, le milieu sportif n’en est pas épargné, comme le révèlent les médias espagnols «El Paìs» et «La Sexta».

Pep Guardiola, une société au Panama et un compte à Andorre

Ancelotti, les droits d’images aux Îles Vierges

Déjà épinglé pour cela, il a plaidé coupable cette année et s’est acquitté d’une amende de plus de 300’000 euros.

Angel Di Maria et son compte en Suisse

Selon la presse argentine, il aurait caché plus de huit millions d’euros, durant ses passages au Real Madrid, Manchester United et au PSG, entre 2013 et 2017, grâce notamment à des apparitions dans des publicités pour Coca-Cola et Adidas. Des montants qui, après être passés par le Panama, venaient alimenter un compte en Suisse.