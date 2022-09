Football : Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Le manager de Manchester City a été dithyrambique à propos de son attaquant norvégien, qui a inscrit un but décisif venu de nulle part, mercredi soir, face au Borussia Dortmund.

Après son but aussi décisif qu’acrobatique contre Dortmund (2-1), mercredi, en Ligue des champions, Erling Haaland a été comparé par son entraineur Pep Guardiola à Johan Cruyff et à Zlatan Ibrahimovic, pour ses aptitudes exceptionnelles.

«S’il vous plaît, posez-moi d’abord une question sur le but (égalisateur) de John Stones», a plaisanté le Catalan en s’installant derrière le pupitre de la conférence de presse.

Tout le monde avait encore en tête le fouetté de l’extérieur du pied en haute altitude qui avait permis à Haaland de marquer le but du 2-1 contre son ancien club, après un match très compliqué pour les Citizens.

Après une phrase sur la réalisation de Stones, une formidable frappe du gauche de 22 mètres, Guardiola a ensuite bien dû commenter l’exploit du soir. «Les gens qui me connaissent savent l’influence que Cruyff a eu sur moi comme mentor, et il avait marqué un but contre l’Atlético Madrid, il y a des années, qui ressemble tellement à ce but», s’est enthousiasmé le technicien.

«C’était un très beau but et la passe décisive (un centre de Joao Cancelo de l’extérieur du pied) est magnifique aussi. Joao est capable de faire des choses comme ça, et la finition de Haaland est exceptionnelle», a admis Pep.

Haaland «a cette capacité à mettre le pied très haut, il est très souple, et il est capable de mettre le ballon au fond» dans cette position, a-t-il expliqué en le comparant en cela à Zlatan Ibrahimovic, qu’il a eu sous ses ordres à Barcelone, même si les deux hommes sont fâchés.

Erling Haaland a inscrit un but d’anthologie face à son ancien club. «a cette capacité à mettre le pied très haut», a dit de lui son entraîneur Pep Guardiola. Action Images via Reuters

Sur le match en lui-même, Guardiola a reconnu les difficultés de son équipe qui lui ont rappelé le quart de finale aller de la C1 il y a deux ans, remporté 2-1 aussi avec un but à la dernière minute de Phil Foden.

«On a eu du mal à créer du rythme, on était trop passifs dans les transitions, on n’avait pas enclenché la bonne vitesse», a-t-il résumé.

«Espérons qu’on apprendra de ça, a-t-il poursuivi. On ne peut pas se permettre de jouer comme on l’a fait pendant 60/65 minutes.» Il a reconnu que son équipe était «dans une bonne position, avec tout le respect que je dois à Copenhague, puisqu’on a pris six points contre les deux adversaires les plus relevés».