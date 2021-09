Football en Angleterre : Guardiola contre Tuchel, le maître peut-il mater l’élève?

Manchester City affronte Chelsea en Premier League samedi. L’entraîneur catalan reste sur trois revers contre le tacticien allemand. Peut-il prendre sa revanche?

Ils ne sont pas nombreux, les entraîneurs à avoir affronté Pep Guardiola plus de 4 fois et à avoir un bilan ne serait-ce qu’équilibré. Ils ne sont même que deux, et ils officient en Angleterre: Jürgen Klopp (Liverpool), avec neuf victoires, autant de défaites et un nul, et Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) qui a remporté quatre des huit matches, n’en perdant que trois pour un nul.