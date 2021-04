Football - «Guardiola est le meilleur entraîneur de tous les temps»

«C’est hors du commun»

Des trophées dans chaque pays

L’Espagnol a non seulement remporté des trophées dans toutes les équipes qu’il a entraînées (14 en Espagne, 7 en Allemagne et 9 en Angleterre), mais il y a également instauré sa philosophie et un jeu spectaculaire porté sur l’attaque et la possession de balle.